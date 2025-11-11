Muere el actor Tatsuya Nakadai a los 92 años, habitual en el cine de Kurosawa

El actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en producciones del influyente director Masaki Kobayashi (1916-1996) y en la filmografía del legendario Akira Kurosawa (1910-1998), murió a los 92 años. El prolífico actor es especialmente conocido por la trilogía de 'La condición humana' y 'Harakiri' (1962), de Kobayashi, y 'Kagemusha, la sombra del guerrero' (1980) y 'Ran' (1985), de Kurosawa.