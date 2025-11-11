edición general
Muere el actor Tatsuya Nakadai a los 92 años, habitual en el cine de Kurosawa

El actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en producciones del influyente director Masaki Kobayashi (1916-1996) y en la filmografía del legendario Akira Kurosawa (1910-1998), murió a los 92 años. El prolífico actor es especialmente conocido por la trilogía de 'La condición humana' y 'Harakiri' (1962), de Kobayashi, y 'Kagemusha, la sombra del guerrero' (1980) y 'Ran' (1985), de Kurosawa.

Torrezzno #2 Torrezzno
Descanse en paz  media
placeres #3 placeres *
#2 Entré a poner una imagen.. ¿tanto les costaba poner su cara? No me acordaba de su nombre, pero en cuanto ví esos ojos.. Que buenos momentos nos dió.
Harakiri
Ese Hidetora en Ran

Junto a toshiro mifune y pocos más la imagen iconográfica del samurái ronin para la eternidad.
Robus #4 Robus
Entre por lo mismo que #2 y #3

y además iba a poner la misma, la de Harakiri, que creo que es la película por la que lo conocemos principalmente.

No se porque la vanguardia no se ha dignado a poner una simple foto, no creo que los derechos sean tan caros.
kratos287 #6 kratos287
#3 Eso digo yo... En vez de tanto puto «ad»...

Te olvidas del papelón que hace en Sanjuro y el duelo final.
karakol #5 karakol *
Joder, vaya mierda.

La lista de peliculazas y obras maestras en las que participo es más larga que un discurso de Fidel Castro. Hasta apareció brevemente en Los Siete Samuráis.

Aparte de las más conocidas Ran, Harakiri, Sanjuro o Yojimbo, tenéis que ver si o también obras maestras como La condición humana, Cuando una mujer sube la escalera, El rostro ajeno, La posada del mal ... joer, es que son tantas y tan sumamente buenas que da vértigo.

Descanse en paz y muchas gracias por tanto.
#1 Albarkas
Que lástima. Con toda una vida por delante...
