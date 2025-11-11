Muere el actor Tatsuya Nakadai a los 92 años, habitual en el cine de Kurosawa

El actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en producciones del influyente director Masaki Kobayashi (1916-1996) y en la filmografía del legendario Akira Kurosawa (1910-1998), murió a los 92 años. El prolífico actor es especialmente conocido por la trilogía de 'La condición humana' y 'Harakiri' (1962), de Kobayashi, y 'Kagemusha, la sombra del guerrero' (1980) y 'Ran' (1985), de Kurosawa.
| etiquetas: tatsuya , nakadai , samurái , japón , cine , kurosawa , kobayashi , actor
Harakiri
Ese Hidetora en Ran
Junto a toshiro mifune y pocos más la imagen iconográfica del samurái ronin para la eternidad.
y además iba a poner la misma, la de Harakiri, que creo que es la película por la que lo conocemos principalmente.
No se porque la vanguardia no se ha dignado a poner una simple foto, no creo que los derechos sean tan caros.
Te olvidas del papelón que hace en Sanjuro y el duelo final.
La lista de peliculazas y obras maestras en las que participo es más larga que un discurso de Fidel Castro. Hasta apareció brevemente en Los Siete Samuráis.
Aparte de las más conocidas Ran, Harakiri, Sanjuro o Yojimbo, tenéis que ver si o también obras maestras como La condición humana, Cuando una mujer sube la escalera, El rostro ajeno, La posada del mal ... joer, es que son tantas y tan sumamente buenas que da vértigo.
Descanse en paz y muchas gracias por tanto.