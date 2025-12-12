edición general
Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por series como Águila Roja, Policías o Machos Alfa

Como actor, trabajó en obras como 'Testigo de Cargo', 'Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini' o 'A Electra le sienta bien el luto', 'Frankie & Johnny' y 'Martes de Carnaval', con Mario Gas. Bajo su propia dirección además en 'Ejecución hipotecaria' y 'La flaqueza del bolchevique'. En televisión ha participado en numerosos proyectos y protagonizado las series 'Policías en el corazón de la calle', 'Los 80, tal como éramos', 'B&b' y más recientemente ha participado en 'La noche mas larga' o 'Machos Alfa' de Netflix.

etiquetas: adolfo fernández , actor
actualidad
estemenda #3 estemenda
Me alivia pensar que Peter Steele no vaya a morirse también :troll:
estemenda #1 estemenda
Últimamente se está muriendo mucha gente que no se había muerto nunca.
Deviance #2 Deviance *
#1 "Life is kiling me" como decía Peter Steele , de Type 0 Negative.

www.youtube.com/watch?v=GWzmvQmjqss&list=RDGWzmvQmjqss&start_r

Invoco a:
@devilinside
@anasmoon

PD: Me parecía un muy buen actor, que descanse en paz.
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
67 años, como decua mi abuela, "estaba mu nuevo toavia"
