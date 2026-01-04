Muere a los 96 años Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank y superviviente de Auschwitz

Eva Schloss, superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, ha muerto en Londres. Otto Frank, padre de Ana, fue el único en sobrevivir de su familia, mientras que de los Schloss, solo lo consiguieron ella y su madre, quien en 1954 se casó con Otto. Eva y Ana Frank eran amigas de la infancia, ambas se encontraron en Amsterdam, donde sus familias se habían instalado creyendo estar fuera del alcance de los nazis, aunque fueron "traicionados" y acabaron viviendo un infierno en el campo de concentración.