Muere a los 96 años Eva Schloss, la hermanastra de Ana Frank y superviviente de Auschwitz

Eva Schloss, superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, ha muerto en Londres. Otto Frank, padre de Ana, fue el único en sobrevivir de su familia, mientras que de los Schloss, solo lo consiguieron ella y su madre, quien en 1954 se casó con Otto. Eva y Ana Frank eran amigas de la infancia, ambas se encontraron en Amsterdam, donde sus familias se habían instalado creyendo estar fuera del alcance de los nazis, aunque fueron "traicionados" y acabaron viviendo un infierno en el campo de concentración.
Todos sabemos cómo murieron las víctimas, pero el modo en que sobrevivieron los supervivientes no está tan claro. Y no acuso a esas personas de nada, no me jodas, como me dijeron una vez. Pero de nada en absoluto que no hubiese hecho yo mismo 500 veces.
la cuestión es que algunos, como Wiesenthal, sobrevivieron a 7 campos. Y es complicado de entender.