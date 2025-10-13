edición general
Muere a los 94 años el compositor Leo Caerts, autor del pasodoble belga en el que se basa ‘Y viva España’, de Manolo Escobar

Leo Caerts, compositor belga, ha muerto a los 94 años según ha anunciado este lunes su tienda de instrumentos musicales en Lovaina. El músico es el autor de la canción E viva España, de 1971, de la que hicieron diversas versiones, en la que se inspiró Manolo Escobar para escribir Y viva España y que le valió a Caerts el título de ciudadano de honor de la ciudad de Madrid. La famosa canción sobre España, con referencias a Dios y a las corridas de toros, recorre también la geografía de la península. Es un pasodoble que fue un encargo para...

Sandman #1 Sandman
Mi más sentido pésame a los aficionados del Pescara: www.youtube.com/watch?v=Y8czQmjdKbI
tusitala #2 tusitala
El himno no oficial de España lo hizo un belga? Ahora que me digan que Manolo escobar nació en Creta y quemo mi DNI.
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
#2 Y los pajaritos de María Jesús y su acordeón la compuso un suizo.
