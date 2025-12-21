edición general
Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, premio Goya por ‘Mar adentro’

El actor pontevedrés Celso Bugallo Aguiar, ha fallecido este sábado en Pontevedra. Nacido en Vilalonga (una pedanía de Sanxenxo), el próximo 1 de enero hubiera cumplido 79 años. Bugallo tenía una larga trayectoria teatral, pero hasta los 52 años no debutó en el cine a las órdenes de José Luis Cuerda en La lengua de las mariposas. En ese momento empezó a recuperar el tiempo perdido en el audiovisual, y su carrera se ha cerrado con más de medio centenar de trabajos en cine y series: el año pasado estrenó la miniserie El caso Asunta y la película

#1 Tensk
Se va un grande :-(
