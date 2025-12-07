Muere a los 73 años el fotógrafo inglés Martin Parr, reconocido por sus retratos irónicos de la sociedad británica

El fotógrafo pertenecía a la Agencia Magnum y fue presidente de esta entidad entre 2013 y 2017. Parr era considerado como uno de los fotógrafos documentales más importantes de este siglo. La fundación que lleva su nombre ha comunicado que el fotógrafo falleció en su residencia, ubicada en Bristol, y ha indicado que la familia del fallecido ha pedido privacidad en estos momentos. "La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán conjuntamente para preservar el legado de Martin". (Estamos ampliando información) martinparr.com/
Martin Parr se ha establecido firmemente como uno de los fotógrafos documentales de éxito más famosos del mundo. En su obra, reconocible al instante, lo ha analizado todo, desde el consumismo global hasta el turismo de masas y el estilo de vida de los más ricos. Con una gran iluminación y saturación del color, destaca las peculiaridades y debilidades de los individuos y las sociedades a través de imágenes cargadas de un humor sarcástico y, a menudo, mordaz.
Grande su visión. A quien no lo haya visto, Small world es una obra de arte.
Se trata de una sátira mordaz y muy divertida en la que Parr analiza el turismo en todo el mundo, exponiendo la cada vez más homogénea "cultura global" en la que, en la búsqueda de culturas diferentes, esas mismas culturas son destruidas. En un mundo de "huellas de carbono", calentamiento global y… » ver todo el comentario