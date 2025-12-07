Muere a los 73 años el fotógrafo inglés Martin Parr, reconocido por sus retratos irónicos de la sociedad británica

El fotógrafo pertenecía a la Agencia Magnum y fue presidente de esta entidad entre 2013 y 2017. Parr era considerado como uno de los fotógrafos documentales más importantes de este siglo. La fundación que lleva su nombre ha comunicado que el fotógrafo falleció en su residencia, ubicada en Bristol, y ha indicado que la familia del fallecido ha pedido privacidad en estos momentos. "La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán conjuntamente para preservar el legado de Martin".