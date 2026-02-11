edición general
Muere a los 100 años Severino Escurís Batalla, uno de los referentes del mundo empresarial gallego

Comenzó en la empresa conservera familiar de A Pobra siendo muy joven y en 1994 fundó Actemsa

devilinside #1 devilinside
Pondré una de sus latas de mejillones a media asta en su honor esta noche
