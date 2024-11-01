edición general
Con mucha marcha (primer programa) 1995  

Programa infantil de 1995 en la 2 que presentaba Leticia sabater.

#1 Leon_Bocanegra
#0 Cita a Obama para que lo vea!
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Está muy confuso. Creo que no la considera de la misma raza.
Corvillo #3 Corvillo
#0 ¿Qué te hemos hecho para que nos trates asi? ?(
