Movistar, Masorange y Vodafone afrontan 4.000 millones de impacto por Huawei

La amenaza de prohibición total de equipos chinos en las redes por la Comisión Europea, las fijas incluidas, supondría un altísimo coste para las empresas de telecomunicaciones. Solo en España se acerca a 4.000 millones. Las operadoras europeas de telecos se enfrentan en el futuro inmediato a la posibilidad de que la Comisión Europea convierta en obligatoria la prohibición de utilizar equipamiento de fabricantes chinos como Huawei y ZTE en las redes de los operadores de telecomunicaciones de la Unión Europea.