El movimiento feminista de Euskal Herria llega dividido al 8M

Dentro de su diversidad, el feminismo vasco ha mantenido una unidad de acción histórica superior a la de otros puntos del Estado, pero esa excepcionalidad ha comenzado a agrietarse. El movimiento llegará dividido al 8 de Marzo por la irrupción de la Coordinadora 8M Euskal Herriko Mugimendu Feminista y su decisión contraprogramar las movilizaciones convocadas por el sector hegemónico, representado por Euskal Herriko Mugimendu Feminista (EHMF).