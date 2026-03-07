edición general
2 meneos
20 clics
El movimiento feminista de Euskal Herria llega dividido al 8M

El movimiento feminista de Euskal Herria llega dividido al 8M

Dentro de su diversidad, el feminismo vasco ha mantenido una unidad de acción histórica superior a la de otros puntos del Estado, pero esa excepcionalidad ha comenzado a agrietarse. El movimiento llegará dividido al 8 de Marzo por la irrupción de la Coordinadora 8M Euskal Herriko Mugimendu Feminista y su decisión contraprogramar las movilizaciones convocadas por el sector hegemónico, representado por Euskal Herriko Mugimendu Feminista (EHMF).

| etiquetas: feminismo , 8m
2 0 0 K 16 actualidad
6 comentarios
2 0 0 K 16 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Frente feminista de Judea.
1 K 24
poyeur #4 poyeur
#1 Este tema viene aquí pintiparado ;) youtu.be/C41QOEMkiDA?is=fHZ8t19fqfibElPX
0 K 11
salchipapa77 #2 salchipapa77
"...por la irrupción de la Coordinadora 8M Euskal Herriko Mugimendu Feminista y su decisión contraprogramar las movilizaciones convocadas por el sector hegemónico, representado por Euskal Herriko Mugimendu Feminista (EHMF)"


xD xD parece una crónica del Mundotoday
1 K 17
#3 dasafu
Pues como en Madrid el año pasado. Que hubo dos manifestaciones. Una al mediodía organizadas por feministas auténticas y otra la organizada por el PSOE y podemos (que era la oficial) que creo que se celebró por la tarde noche.
0 K 9
salchipapa77 #5 salchipapa77
"La clara semejanza del nombre escogido por la nueva red (abolicionista y transexcluyente) y Euskal Herriko Mugimendu Feminista (no putófoba y transinclusiva) ha generado bastante confusión entre la gente que tiene pensado acudir a las marchas del domingo," xD xD xD
0 K 7
baronrampante #6 baronrampante
Será el feminismo de verdad contra el feminismo real.
0 K 6

menéame