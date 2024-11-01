edición general
6 meneos
245 clics
Una motosierra, un rastrillo y un Volkswagen Golf: dos hombres protagonizan una escena surrealista mientras este coche intentaba aparcar

Una motosierra, un rastrillo y un Volkswagen Golf: dos hombres protagonizan una escena surrealista mientras este coche intentaba aparcar

El conductor del Golf comenzó a maniobrar tranquilamente mientras los dos vecinos de un barrio de Ferrol portaban estas herramientas

| etiquetas: ferrol , aparcar , genio
5 1 0 K 43 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 43 actualidad
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos *
Es que, probablemente, el más peligroso de toda la escena sea el del golf, que debe estar tan hasta los cojones de todo que ya todo se la suda, los otros dos son solo un par de capullos testosterónicos que no saben muy bien cómo se evita un conflicto sin dañar su frágil ego.
0 K 12
Aluflipas #1 Aluflipas
Me ha recordado a los perros ladradores poco mordedores:
www.youtube.com/shorts/ekXbQd7ItM4
0 K 11

menéame