Una motosierra, un rastrillo y un Volkswagen Golf: dos hombres protagonizan una escena surrealista mientras este coche intentaba aparcar
El conductor del Golf comenzó a maniobrar tranquilamente mientras los dos vecinos de un barrio de Ferrol portaban estas herramientas
etiquetas
ferrol
aparcar
genio
5
1
0
actualidad
actualidad
#2
ingenierodepalillos
*
Es que, probablemente, el más peligroso de toda la escena sea el del golf, que debe estar tan hasta los cojones de todo que ya todo se la suda, los otros dos son solo un par de capullos testosterónicos que no saben muy bien cómo se evita un conflicto sin dañar su frágil ego.
#1
Aluflipas
Me ha recordado a los perros ladradores poco mordedores:
www.youtube.com/shorts/ekXbQd7ItM4
