Las motos chinas ya se han comido a todos los fabricantes históricos en España. Solo quedan en pie Honda y Yamaha

2025 ha sido un año extraño para el mercado de la moto en España. No porque haya ido mal; al contrario, sino porque ha cambiado la lógica

Budgie
Leyendo el artículo y los datos que ofrece saco conclusiones muy diferentes.
Las chinas, sin duda se están comiendo el segmento de motos baratas y baja cilindrada.
Pero ra el resto, es decir, lo que se conoce como "moto gorda" los consumidores siguen confiando en Yamaha, Honda y Kawasaki, si bien es cierto que las chinas están creciendo y acabarán llegando, pero decir que a día de hoy se han comido a las marcas tradicionales es un titular totalmente sensacionalista y falso.
Connect
#5 Vamos, que entre asiáticas anda el juego. Chinas contra japonesas
Verdaderofalso
Aún recuerdo cuando Suzuki fabricaba en Asturias hasta no hace tantos años y se fueron dejando en la calle a cientos de personas porque aquí era caro fabricar… pues nada… es el mercado amigo
EISev
Lo de Piaggio se lo han ganado a pulso por fiabilidad, se libran un poco las refrigeradas por aire como la Liberty pero eso no es suficiente para aguantar
cenutrios_unidos
Y BMW...
ThePato
Se acabó pagar 24.000€ por una moto.
Acabose
No se puede comparar una moto de marca tradicional con una china que teniendo componentes de buena calidadad, viene también con muchos extras incluidos y para rematar su precio es muy por debajo de las marcas de siempre.
Si no te sobra el dinero la elección es fácil.
