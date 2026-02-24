El motor híbrido con sello español que va a cambiar los coches de combustión: reduce el consumo en hasta un 40%

El coche eléctrico ha ganado popularidad en los últimos años debido a la creciente conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es la única solución: se ha presentado un nuevo motor híbrido con 'sello español' que reduce el consumo de combustible hasta un 40%.
Ya podían haberlo inventado bastante antes cuando compraba gasolina a CAMPSA.
meneame.net/story/repsol-horse-desafian-coche-electrico-crean-motor-hi