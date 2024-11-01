Una moto eléctrica con más autonomía que un Tesla: la primera con de batería de estado sólido es una realidad

La primera moto del mundo con batería de estado sólido ya es una realidad. Se llama TS Pro y la fabrica Verge, una pequeña marca finlandesa. Su promesa es clara y disruptiva: hasta 600 km de autonomía, una cifra superior a la de un Tesla Model 3 estándar.
Con el frío se pierde un huevo de autonomía y mas a 120 Km/h
El que diga lo contrario. sí que no tiene un eléctrico. Que en ciudad tienes más autonomía de la declarada...también.
40.000€ y 50.000€ el modelo Ultra
www.motorcycle.com/bikes/manufacturer/2024-verge-ts-pro-electric-motor
El otro día se publicó una noticia de motos chinas y vi esto por: 5.184 €*
vogespain.es/modelos/625r/
No puedo hacer una valoración adecuada pero por 40.000€ mínimo ni lo miro.
Tengo una Yamaha 600cc desde 2009 pero no soy motero.
La foto es de la Voge 625R.
Muy lejos de esos 600Km.
edito: he pulsado el enlace incorrecto y esta es otra moto.