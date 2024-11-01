edición general
Una moto eléctrica con más autonomía que un Tesla: la primera con de batería de estado sólido es una realidad

La primera moto del mundo con batería de estado sólido ya es una realidad. Se llama TS Pro y la fabrica Verge, una pequeña marca finlandesa. Su promesa es clara y disruptiva: hasta 600 km de autonomía, una cifra superior a la de un Tesla Model 3 estándar.

pitercio #2 pitercio
Una moto de 235Kg no es para la mayoría.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Hasta 600 km de autonomía serán unos 320 reales.
Peka #4 Peka
#3 Se ve que no tienes electrico.
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#4 Pues me han debido engañar los de BYD

Con el frío se pierde un huevo de autonomía y mas a 120 Km/h

El que diga lo contrario. sí que no tiene un eléctrico. Que en ciudad tienes más autonomía de la declarada...también.
Sinfonico #1 Sinfonico
Hoy es el día del estado sólido?
beltzak #5 beltzak *
A mi me suena todo a publicidad.

40.000€ y 50.000€ el modelo Ultra

www.motorcycle.com/bikes/manufacturer/2024-verge-ts-pro-electric-motor

El otro día se publicó una noticia de motos chinas y vi esto por: 5.184 €*
vogespain.es/modelos/625r/

No puedo hacer una valoración adecuada pero por 40.000€ mínimo ni lo miro.

Tengo una Yamaha 600cc desde 2009 pero no soy motero.

La foto es de la Voge 625R.  media
#6 elbuit *
Si vas a la web del fabricante zeromotorcycles.com/es-es/model-comparison no hay ningun modelo que llegue a los 300km de autonomia en CIUDAD, en carretera ni tan solo a los 200Km.
Muy lejos de esos 600Km.
edito: he pulsado el enlace incorrecto y esta es otra moto.
