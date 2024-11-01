edición general
El motivo por el que los pingüinos están desapareciendo masivamente

En la franja costera del suroeste de África, entre los años 2004 y 2011, el cielo azul sobre las islas de Dassen y Robben dejó de llenarse con las siluetas danzantes de los pingüinos africanos. Lo que parecía una mera fluctuación de la naturaleza escondía una verdad estremecedora: cerca del 95 % de los ejemplares reproductores que habitaban esas islas han desaparecido en menos de una década. Murieron no por enfermedad ni por depredadores, sino de hambre.

