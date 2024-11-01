Poblaciones enteras de pingüinos africanos han disminuido un 95% en solo ocho años

Es probable que los pingüinos que viven en las costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda como resultado del colapso de los suministros de alimentos. Entre 2004 y 2011, la población de sardinas en las costas del oeste de Sudáfrica se mantuvo constantemente por debajo del 25% de su abundancia máxima y esto parece haber causado una grave escasez de alimentos para los pingüinos africanos, lo que provocó una pérdida estimada de unos 62.000 individuos reproductores.