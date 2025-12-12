Una mossa y dos pasajeros rescatan a un hombre que había caído a la vía del metro en Barcelona  

Todo pasó el 25 de noviembre en la estación de Plaza Espanya, que corresponde a la línea 3 del metro. Las cámaras de seguridad muestran al hombre, de unos 30 años de edad, caminando con dificultades. Viendo la situación la agente de los Mossos, se ofreció para ayudarle pero el afectado -que no estaba bajo los efectos del alchol- siguió caminando por el andén hasta caer de manera súbita a las vías del tren. Eso supuso que la agente de los Mossos tuviera que saltar rápidamente. Otros dos pasajeros que se encontraban esperando el metro acabaron...