Moscú, presa de la nieve: enorme ventisca de magnitud récord paraliza la capital  

Los meteorólogos advierten que la capa de nieve en la capital rusa alcanzará hasta 65 cm, un récord histórico de acumulación en enero. El Centro Hidrometeorológico de Rusia ha emitido una alerta meteorológica naranja para la capital, que significa que las condiciones climáticas ya son una amenaza real y pueden provocar daños materiales y víctimas. La advertencia seguirá vigente hasta la medianoche del 10 de enero.