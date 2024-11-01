edición general
Moscú, presa de la nieve: enorme ventisca de magnitud récord paraliza la capital

Los meteorólogos advierten que la capa de nieve en la capital rusa alcanzará hasta 65 cm, un récord histórico de acumulación en enero. El Centro Hidrometeorológico de Rusia ha emitido una alerta meteorológica naranja para la capital, que significa que las condiciones climáticas ya son una amenaza real y pueden provocar daños materiales y víctimas. La advertencia seguirá vigente hasta la medianoche del 10 de enero.

cocolisto
Una Filomena a lo gordo.
Find
Pues de vacaciones a Ucrania
sleep_timer
¡¡¡Dios santo, nevando en Moscú!!!
¿Que será lo siguiente? ¿Rusos bebiendo Vodka?
Verdaderofalso
#2 si dicen que es un registro récord, es que es digno de mención
tintodeverano
#3 Hasta 65 cm de nieve dice la noticia. Cuando la limpien de las calles me inmagino que las calzadas tendrán muros de casi dos metros de alto a los lados.
