Moscú aumenta su PIB un 28 % desde 2019, según el alcalde de la capital de Rusia

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, rindió este lunes cuentas ante el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien le aseguró que el producto interior bruto de Moscú creció un 28 % desde 2019. «Espero que crezcamos este año más del 2 % (…) y, desde 2019, lo hemos incrementado un 28 %», señaló Sobianin ante el mandatario ruso en un encuentro emitido por la televisión estatal. Sobianin, originario de la región siberiana de Tiumén, se mostró positivo en cuanto a los resultados económicos de Moscú, a excepción de la época afectada por...