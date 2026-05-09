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Moscú afronta su día de la Victoria en paz gracias a Trump

El presidente estadounidense desactiva la amenaza de un ataque ucraniano con un alto el fuego de tres días suscrito por Putin y Zelenski

| etiquetas: putin , trump , zelenski
2 1 1 K 18 politica
12 comentarios
2 1 1 K 18 politica
Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
45 minutos de desfile. Solo duran menos los de la Semana de la Moda de París.
4 K 63
#3 Dav3n *
#1 Ahora compáralo con el desfile de Trump, por aquello de ayudarte a desarrollar ese humor tuyo tan (tan tan) poco subjetivo :troll:

PD: Responde sin llorar, hazme ese favor, ya tengo suficiente con Don Pixote xD

En realidad, yo no haría ningún desfile y dedicaría ese capital a pagar a bots como los que tiene la OTAN por aquí, sería mucho más productivo de cara a hacer entender a los europeos que si ésto sigue así van a pasar mucha hambre, tú el primero.
3 K 55
Pertinax #7 Pertinax *
#3 Si @Don_Pixote te hace llorar prefiero ni saber qué es lo que está haciendo contigo. Déjalo en la intimidad.
1 K 34
cosmonauta #12 cosmonauta
#3 A cuanto va la gasolina?
0 K 16
Supercinexin #6 Supercinexin
Vladimir, ponte serio que se te está riendo Occidente entero en la puta cara. Ya estás viejo para estos trotes.
2 K 41
#11 arreglenenlacemagico
el proximo año no desfilan ni tigrs van en burro xD hoy se ve mucho rusoplanista frustrado
1 K 28
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Por si quedaban dudas de lo muñeco de trapo que es Zelenski, se encarga trumpin de disiparlas...
3 K 24
antesdarle #4 antesdarle *
#2 lo que queda claro es que Putin hace lo que quiere su amo y siempre con su autorización
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DonNadieSoy #8 DonNadieSoy *
#4 Putin hace dias que decretó alto el fuego unilateral para los días de la celebración (lo pone en la misma noticia) y Zelenski por lo que se entiende, bajo mando de trump se unió a ese alto el fuego.
0 K 11
javierchiclana #9 javierchiclana
Es muro de pago
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cosmonauta #10 cosmonauta
Es una vergüenza que Putin no haya honrado a los valerosos guerreros soviéticos como se merecen.
0 K 16
Io76 #5 Io76
Da así como la sensación de que Ucrania y sus ciudadanos son dirigidos por los anglos, y yo que había escuchado en los medios de "información" occidentales que esta guerra era para
defender la soberania y la independencia de Ucrania. :roll: :roll: :roll:
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menéame