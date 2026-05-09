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Moscú afronta su día de la Victoria en paz gracias a Trump
El presidente estadounidense desactiva la amenaza de un ataque ucraniano con un alto el fuego de tres días suscrito por Putin y Zelenski
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putin
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trump
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#1
Pertinax
*
45 minutos de desfile. Solo duran menos los de la Semana de la Moda de París.
4
K
63
#3
Dav3n
*
#1
Ahora compáralo con el desfile de Trump, por aquello de ayudarte a desarrollar ese humor tuyo tan (tan tan) poco subjetivo
PD: Responde sin llorar, hazme ese favor, ya tengo suficiente con Don Pixote
En realidad, yo no haría ningún desfile y dedicaría ese capital a pagar a bots como los que tiene la OTAN por aquí, sería mucho más productivo de cara a hacer entender a los europeos que si ésto sigue así van a pasar mucha hambre, tú el primero.
3
K
55
#7
Pertinax
*
#3
Si
@Don_Pixote
te hace llorar prefiero ni saber qué es lo que está haciendo contigo. Déjalo en la intimidad.
1
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#12
cosmonauta
#3
A cuanto va la gasolina?
0
K
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#6
Supercinexin
Vladimir, ponte serio que se te está riendo Occidente entero en la puta cara. Ya estás viejo para estos trotes.
2
K
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#11
arreglenenlacemagico
el proximo año no desfilan ni tigrs van en burro
hoy se ve mucho rusoplanista frustrado
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28
#2
DonNadieSoy
Por si quedaban dudas de lo muñeco de trapo que es Zelenski, se encarga trumpin de disiparlas...
3
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#4
antesdarle
*
#2
lo que queda claro es que Putin hace lo que quiere su amo y siempre con su autorización
0
K
10
#8
DonNadieSoy
*
#4
Putin hace dias que decretó alto el fuego unilateral para los días de la celebración (lo pone en la misma noticia) y Zelenski por lo que se entiende, bajo mando de trump se unió a ese alto el fuego.
0
K
11
#9
javierchiclana
Es muro de pago
0
K
20
#10
cosmonauta
Es una vergüenza que Putin no haya honrado a los valerosos guerreros soviéticos como se merecen.
0
K
16
#5
Io76
Da así como la sensación de que Ucrania y sus ciudadanos son dirigidos por los anglos, y yo que había escuchado en los medios de "información" occidentales que esta guerra era para
defender la soberania y la independencia de Ucrania.
0
K
8
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PD: Responde sin llorar, hazme ese favor, ya tengo suficiente con Don Pixote
En realidad, yo no haría ningún desfile y dedicaría ese capital a pagar a bots como los que tiene la OTAN por aquí, sería mucho más productivo de cara a hacer entender a los europeos que si ésto sigue así van a pasar mucha hambre, tú el primero.
defender la soberania y la independencia de Ucrania.