Mortadelo y Filemón se cuelan en la Casa de la Ciencia para explicar algunos fenómenos científicos

Las situaciones en las que se ven envueltos Mortadelo y Filemón muestran la ciencia como un fenómeno cotidiano, torpe, exagerado y, a veces, absurdo, pero siempre humano. Entre el caos del profesor Bacterio y los inventos imposibles de la T.I.A., emerge una verdad inesperada: la ciencia. Como aseguran desde la web de la Casa de la Ciencia, esta, incluso caricaturizada en las tiras de Ibáñez, "sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para comprender y transformar nuestro mundo". www.casadelaciencia.csic.es/es/actualidad/csic-

| etiquetas: mortadela , filemon , ibañez , ciencia , exposición , sevilla
4 comentarios
#3 Pastis
Podían haber llevado al profesor Bacterio
Pacofrutos #4 Pacofrutos
#3 Por su parte, el Profesor Bacterio encarna lo mejor y lo peor del arquetipo del científico loco. La sección El laboratorio de Bacterio, aciertos y accidentes caricaturiza, a través del humor, los límites de la ciencia y recuerda los riesgos de separarla del sentido común porque, cuando se trata de hacer investigación, la ética y la seguridad no son opcionales.
alcama #1 alcama
Prefiero a Feynman
