Mortadelo y Filemón se cuelan en la Casa de la Ciencia para explicar algunos fenómenos científicos

Las situaciones en las que se ven envueltos Mortadelo y Filemón muestran la ciencia como un fenómeno cotidiano, torpe, exagerado y, a veces, absurdo, pero siempre humano. Entre el caos del profesor Bacterio y los inventos imposibles de la T.I.A., emerge una verdad inesperada: la ciencia. Como aseguran desde la web de la Casa de la Ciencia, esta, incluso caricaturizada en las tiras de Ibáñez, "sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para comprender y transformar nuestro mundo". www.casadelaciencia.csic.es/es/actualidad/csic-