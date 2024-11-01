edición general
El CSIC rinde homenaje a Francisco Ibáñez con la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón'

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha querido rendir homenaje a Francisco Ibáñez, creador de los personajes de Mortadelo y Filemón, y a la comunidad científica a través de la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón', mediante una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes. Propone un recorrido visual y temático a través de portadas publicadas entre 1975 y 2018 que se dividen en cinco secciones.

1 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Supongo que por descubrir el sulfato atómico.
