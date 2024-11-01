edición general
Moore Threads Huanang GPU: 15x FPS en juegos, 64x en IA

Cuando Estados Unidos decidió prohibir a China la compra de chips para IA y maquinaría para fabricar chips de vanguardia, pensábamos que sería su fin. Creíamos que el gigante asiático se rendiría y se limitaría a usar chips antiguos y desfasados creados por ellos, pero no fue así. Con el paso del tiempo vimos que China lograba ser cada vez más avanzada y desarrollaba chips más rápidos y capaces. No solo de CPU, sino también de GPU, pues la nueva arquitectura Huagang de Moore Threads promete traer mejoras de rendimiento increíbles.

Todavía tengo mis dudas de como China ha implementado la tecnología, y sobretodo, si es escalable y viable económicamente.

Pero lo que está claro es que China no se está arrugando y puede que tarden 5-10 años pero van a conseguir igualar a EE.UU

Tienen claro el objetivo y no van a parar.
#1 China es el país de la escalabilidad industrial. Y tiene más universitarios ahora mismo en estas áreas de la informática que el resto del mundo junto.

Así que ya no estamos en la etapa de reírnos de ellos o negar que sean capaces.
#1 Un tanque o un caza no es viable económicamente y sin embargo se fabrican por razones de seguridad nacional, lo mismo con esto, y los chinos pueden.
Pero estos chips se venden ya en Aliexpress o todavía no?
Ya van a saco con la electrónica y la automoción, en cuanto se metan en aeronáutica, se van a comer a Boeing y Airbus.
