Moore Threads Huanang GPU: 15x FPS en juegos, 64x en IA

Cuando Estados Unidos decidió prohibir a China la compra de chips para IA y maquinaría para fabricar chips de vanguardia, pensábamos que sería su fin. Creíamos que el gigante asiático se rendiría y se limitaría a usar chips antiguos y desfasados creados por ellos, pero no fue así. Con el paso del tiempo vimos que China lograba ser cada vez más avanzada y desarrollaba chips más rápidos y capaces. No solo de CPU, sino también de GPU, pues la nueva arquitectura Huagang de Moore Threads promete traer mejoras de rendimiento increíbles.