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Monitoreando la situación
Vídeo montado con escenas generadas con IA sobre la situación internacional actual, lleno de cameos de personajes de ahora y de hace unos años.
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#3
joffer
Me ha gustado mucho
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#2
konde1313
De los mismos:
www.youtube.com/watch?v=ev-gwLIvo0k
Qué buenos.
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#1
Professor
listado de personajes y escenas a descubrir
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