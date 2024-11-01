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Monitoreando la situación

Monitoreando la situación  

Vídeo montado con escenas generadas con IA sobre la situación internacional actual, lleno de cameos de personajes de ahora y de hace unos años.

| etiquetas: monitoring , the , situation
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3 comentarios
8 2 0 K 90 politica
joffer #3 joffer
Me ha gustado mucho
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#2 konde1313
De los mismos: www.youtube.com/watch?v=ev-gwLIvo0k

Qué buenos.
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Professor #1 Professor
listado de personajes y escenas a descubrir
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menéame