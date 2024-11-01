edición general
Mónica García pide diálogo a sindicatos médicos para evitar la huelga y "que no tengan a los pacientes como rehenes"

Mónica García pide diálogo a sindicatos médicos para evitar la huelga y "que no tengan a los pacientes como rehenes"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga ya celebrada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. "La semana pasada llegamos a un acuerdo de diálogo y de negociación con el Foro de la Profesión Médica", ha recordado García, que ha subrayado que en este órgano "está representado el Comité de Huelga".

BobbyTables #1 BobbyTables
Vaayaaaa, cuando las huelga no las hacía hacia ella estoy seguro que esos "pacientes" no eran rehenes... :roll:
#4 perej
"la de izquierdas"
Wachoski #2 Wachoski
Paid them more!
#3 davidvsgoliat
No nos tienen cononrehenes. Que no venga con esa cantinela de sinvergüenza. Están en pleno derecho y merecen lo que están pidienfo.
#5 rafeame
También son rehenes los médicos, que saben que sus pacientes van a sufrir las molestias si quieren mejorar sus condiciones. Lo mismo todo el que viva de prestar un servicio.
