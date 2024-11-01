Mónica García pide diálogo a sindicatos médicos para evitar la huelga y "que no tengan a los pacientes como rehenes"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga ya celebrada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. "La semana pasada llegamos a un acuerdo de diálogo y de negociación con el Foro de la Profesión Médica", ha recordado García, que ha subrayado que en este órgano "está representado el Comité de Huelga".