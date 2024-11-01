Mónica García: “La menopausia no es el final de nada, es el principio de todo”

La ministra de Sanidad defiende que esta etapa es un momento de transformación y poder para las mujeres, abogando por un abordaje integral que supere el sesgo de género. La ministra ha denunciado el “sesgo de género” que ha atravesado históricamente la medicina, recordando que durante décadas “se ha tratado a las mujeres como una desviación masculina”. “Hay infinitamente más estudios sobre el esperma que sobre los ovarios y sobre la disfunción eréctil que sobre la sexualidad de las mujeres”
La menopausia (del griego μήν, μηνός mḗn, mēnós -'mes', mensualmente- y παῦσις paûsis -'cesación', cese-) se define como cese de la menstruación. Tiene correlaciones fisiológicas como consecuencia de la declinación de la secreción de estrógenos y progesterona por pérdida de la función folicular, al tener ambas hormonas receptores y efectos en casi todas las células. Se corresponde con el día en el que se cumple un año de la última menstruación.