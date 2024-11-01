Mónica García: “La menopausia no es el final de nada, es el principio de todo”

La ministra de Sanidad defiende que esta etapa es un momento de transformación y poder para las mujeres, abogando por un abordaje integral que supere el sesgo de género. La ministra ha denunciado el “sesgo de género” que ha atravesado históricamente la medicina, recordando que durante décadas “se ha tratado a las mujeres como una desviación masculina”. “Hay infinitamente más estudios sobre el esperma que sobre los ovarios y sobre la disfunción eréctil que sobre la sexualidad de las mujeres”