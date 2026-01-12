Mónica García acusa a Ayuso de mantener un modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Lo ha trasladado la ministra en redes sociales en referencia al trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.
Que poco valora la labor social de lo privado Mónica Gracía, asco de gente.
Actualmente es el mayor operador sanitario privado, gracias a que desde el gobierno pepero le pusieron alfombra roja para comprar el Grupo Quirón en 2016 por 5.760 millones (43 centros hospitalarios, 39 centros de día y más de 300 centros de prevención riesgos laborales en toda España). Los mismos peperos que gastaron más de… » ver todo el comentario
- modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"
Que
Y que llena los bolsillos de sus amigos y los propios, está bien claro.