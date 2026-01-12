Mónica García acusa a Ayuso de mantener un modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Lo ha trasladado la ministra en redes sociales en referencia al trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.