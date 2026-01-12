edición general
Mónica García acusa a Ayuso de mantener un modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Lo ha trasladado la ministra en redes sociales en referencia al trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.

8 comentarios
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Eso es una estupidez. Gracias a las ayudas de Quirón una familia trabajadora ha podido obtener un ático sin coste alguno.

Que poco valora la labor social de lo privado Mónica Gracía, asco de gente.
5 K 92
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 :troll: :troll: :troll: :troll: te falta eso. :-D
0 K 20
ochoceros #8 ochoceros
#2 Sólo recordar que el Grupo Quirón pertenece a la corporación alemana Fresenius, pillada innumerables veces sobornando a funcionarios públicos para conseguir contratos.

Actualmente es el mayor operador sanitario privado, gracias a que desde el gobierno pepero le pusieron alfombra roja para comprar el Grupo Quirón en 2016 por 5.760 millones (43 centros hospitalarios, 39 centros de día y más de 300 centros de prevención riesgos laborales en toda España). Los mismos peperos que gastaron más de…   » ver todo el comentario
0 K 11
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Creo que falta una coma. No es lo mismo:

- modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Que

- modelo de residencias que "no funciona", para llenar "bolsillos de sus amigos"

Y que llena los bolsillos de sus amigos y los propios, está bien claro. xD
1 K 28
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Da lo mismo con coma o sin ella se trata al final de llenar los bolsillos de sus amigos.
2 K 48
#5 VFR
Esta Mónica García es la que mejora la sanidad pública provocando huelgas de médicos?
0 K 7
cocolisto #6 cocolisto
#5 Es a la que le hacen huelga los médico privilegiados que quieren seguir manteniendo el sueldo público mientras curran en la privada.
0 K 20
sotillo #7 sotillo
#6 Si y no, no ha entendido todavía lo que quieren los médicos
0 K 11

