Moncloa desmiente que Pedro Sánchez tenga una dolencia cardiovascular: qué hay detrás de los rumores sobre su salud

Moncloa desmiente que Pedro Sánchez tenga una dolencia cardiovascular: qué hay detrás de los rumores sobre su salud

El Gobierno niega de forma tajante que el presidente padezca un problema cardíaco y la atribuye a rumores sin base médica

themarquesito #3 themarquesito
Que está quemado como la pipa de un indio
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Mientras tuvo a Iglesias para recibir las hostias le iba mejor. Dijo que no podría dormir tranquilo con él de vicepresidente, pero parece que ha comprobado que es cuando más tranquilo ha dormido como presidente.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el difusor del bulo, un tal Fedeguico, nauseabundo como siempre en esta intervención en su radio: www.youtube.com/watch?v=_3Rlu0Zc1JU
Kantinero #4 Kantinero
Lo quieren fiambre sea como sea

Al final toda esta basura mediática de acoso y derribo lo mismo consigue el afecto contrario
Cehona #5 Cehona
#4 Las encuestas dan al PP más de 200 diputados.
Si en 2027 Frijolito no es Presidente porque no quiere, igual las taquicardias las tiene toda la carcundia mediática.
josde #6 josde
Noticia del panfleto la Sinrazon, no hay que creer nada de lo que publiquen,sea bueno o malo.
#2 Suleiman
Ya no saben que bulo inventarse.
