edición general
11 meneos
15 clics
Moncloa aprobó ocho veces entre 2020 y 2023 la prórroga de alquileres que pide Sumar y que el PSOE ahora tacha de "inconstitucional"

Moncloa aprobó ocho veces entre 2020 y 2023 la prórroga de alquileres que pide Sumar y que el PSOE ahora tacha de "inconstitucional"

La medida estuvo vigente entre marzo de 2020 y junio de 2023, mucho después de haber vencido el estado de alarma, a excepción de algo más de nueve meses en el año 2022.

| etiquetas: moncloa , sumar , podemos , prórroga , alquileres , psoe
9 2 0 K 132 politica
1 comentarios
9 2 0 K 132 politica
Harkon #1 Harkon
You have been PSOED
0 K 15

menéame