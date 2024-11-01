Los momentos más ridículos de Trump en imágenes  

Los momentos más ridículos de Trump: de su Gaza turística a su metedura de pata con el presidente de Liberia y sus bailecitos. Nadie puede negar que Donald Trump es el presidente de la historia de Estados Unidos que más momentos para la posteridad ha dejado. La inmensa mayoría de ellos caracterizado por el rídículo que genera. No importa el contexto, tampoco el protocolo, el rango de la persona que esté enfrente o una de sus obsesiones: el uso indiscriminado de la inteligencia artificial para crear mundos imaginarios.