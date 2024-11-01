edición general
14 meneos
30 clics
El momento extraordinario de la economía española no termina: el INE revisa al alza el PIB del segundo trimestre hasta el 0,8%

El momento extraordinario de la economía española no termina: el INE revisa al alza el PIB del segundo trimestre hasta el 0,8%

La economía española vuelve a dar la enésima muestra de fortaleza con la revisión del dato de producto interior bruto (PIB) relativo al segundo trimestre del año. En el periodo comprendido entre abril y junio, la economía creció un 0,8% respecto al anterior trimestre (en el que el crecimiento fue del 0,6%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra mejora en una décima la lectura preliminar del 0,7% de la que el organismo informó el pasado 29 de julio.

| etiquetas: economía , pib , españa
11 3 3 K 109 actualidad
11 comentarios
11 3 3 K 109 actualidad
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Gracias a dios Feijoo siguió desde muy pequeño los consejos de otros legendarios dirigentes del PP y nunca aprendió a leer. Menudo disgusto se podría llevar si no...
0 K 12
Arzak_ #7 Arzak_
¡Ejpaña ce unde! :wall:
0 K 11
#9 j-light
23% paro juvenil.

Hay que recordar que la economía vaya bien no implica, necesariamente, mejora en la calidad de vida en la mayoría de los hogares. Y, para confirmarlo, con toda la "racha buena", el 25% de la población española está en riesgo de pobreza (Alemania, 12%).
0 K 10
Libelulo #1 Libelulo
Para que lo reconoza eleconomista...
0 K 7
Gadfly #5 Gadfly
como un pepino, si
0 K 7
#10 omega7767
#5 to the moon!!!
0 K 11
unodemadrid #3 unodemadrid
Imagínate como iríamos si no gobernaran estos corruptos. Creceríamos al 4% interanual.
3 K -4
mariKarmo #6 mariKarmo
#3 Sí, como con Rajoy. JAAAAAAA
0 K 17
unodemadrid #11 unodemadrid
#6 Rajoy tuvo que arreglar el desastre que dejo Zapatero que arruino el país literalmente, el de la "champions league" de las economías. Muchísima gente perdió su trabajo y sus casas, fue una de las peores épocas de España y todavía hay gente admira a ese hombre. Para mi el peor presidente que hemos tenido con diferencia, prefiero a Pedro Sanchez mil veces.
0 K 6
Andreham #8 Andreham
#3 Sin PPSOE España probablemente crecería menos... porque estaría mucho más arriba y el crecimiento sería más lento.
0 K 8

menéame