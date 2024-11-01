El momento extraordinario de la economía española no termina: el INE revisa al alza el PIB del segundo trimestre hasta el 0,8%

La economía española vuelve a dar la enésima muestra de fortaleza con la revisión del dato de producto interior bruto (PIB) relativo al segundo trimestre del año. En el periodo comprendido entre abril y junio, la economía creció un 0,8% respecto al anterior trimestre (en el que el crecimiento fue del 0,6%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra mejora en una décima la lectura preliminar del 0,7% de la que el organismo informó el pasado 29 de julio.
Hay que recordar que la economía vaya bien no implica, necesariamente, mejora en la calidad de vida en la mayoría de los hogares. Y, para confirmarlo, con toda la "racha buena", el 25% de la población española está en riesgo de pobreza (Alemania, 12%).