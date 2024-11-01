El momento extraordinario de la economía española no termina: el INE revisa al alza el PIB del segundo trimestre hasta el 0,8%

La economía española vuelve a dar la enésima muestra de fortaleza con la revisión del dato de producto interior bruto (PIB) relativo al segundo trimestre del año. En el periodo comprendido entre abril y junio, la economía creció un 0,8% respecto al anterior trimestre (en el que el crecimiento fue del 0,6%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra mejora en una décima la lectura preliminar del 0,7% de la que el organismo informó el pasado 29 de julio.