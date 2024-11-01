Mohammad Mosaddeq, el líder demócrata de Irán (con el que acabó la CIA)

Laico, anticomunista y demócrata por convicción, Mohammad Mosaddeq gobernó Irán durante su único periodo democrático, de 1951 a 1953. Fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por la CIA y alentado por Churchill cuando Mosaddeq, harto de la explotación de la empresa Anglo-Iranian de su país, decidió nacionalizar el petróleo.
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Suena bien para un líder en oriente medio.
- Quiere que el petroleo sea para sus ciudadanos.
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Laicoreligioso, anticomunista y demócratadictador
Suena bien para un líder en oriente medio.
- Quiere que el petroleo sea para
sus ciudadanosEEUU.
¡
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Candidato optimo.
Cuando Arabia Saudí compró Aramco a nadie le importó. La quiso nacionalizar, negoció con los dueños y pagó.
En Venezuela lo expropiaron sin pagarle a sus dueños y haciéndoles perder miles de millones en inversión. Ahora está la situación como está.
Supongo, pero no lo sé, que haría lo segundo. Lo que es robar. Robarle en la cara a alguien que es mucho más fuerte que tú es mala
idea.