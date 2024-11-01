edición general
17 meneos
16 clics

Mohammad Mosaddeq, el líder demócrata de Irán (con el que acabó la CIA)

Laico, anticomunista y demócrata por convicción, Mohammad Mosaddeq gobernó Irán durante su único periodo democrático, de 1951 a 1953. Fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por la CIA y alentado por Churchill cuando Mosaddeq, harto de la explotación de la empresa Anglo-Iranian de su país, decidió nacionalizar el petróleo.

| etiquetas: mosaddeq , demócrata , líder , irán , cia , petróleo , churchill
15 2 0 K 119 actualidad
3 comentarios
15 2 0 K 119 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
-Laico, anticomunista y demócrata
Suena bien para un líder en oriente medio.
- Quiere que el petroleo sea para sus ciudadanos.
¡Siguiente!
5 K 74
RoterHahn #2 RoterHahn *
Laico religioso, anticomunista y demócrata dictador
Suena bien para un líder en oriente medio.
- Quiere que el petroleo sea para sus ciudadanos EEUU.
¡Siguiente!
Candidato optimo.
1 K 32
#3 Onaj *
Siempre que sale esta noticia me pregunto cómo quiso el petróleo.

Cuando Arabia Saudí compró Aramco a nadie le importó. La quiso nacionalizar, negoció con los dueños y pagó.

En Venezuela lo expropiaron sin pagarle a sus dueños y haciéndoles perder miles de millones en inversión. Ahora está la situación como está.

Supongo, pero no lo sé, que haría lo segundo. Lo que es robar. Robarle en la cara a alguien que es mucho más fuerte que tú es mala
idea.
0 K 13

menéame