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Mohamed Uleida, líder militar del Polisario: “Los políticos españoles apoyan al pueblo saharaui, pero cuando llegan al Gobierno cambian su postura”

Mohamed Uleida, líder militar del Polisario: “Los políticos españoles apoyan al pueblo saharaui, pero cuando llegan al Gobierno cambian su postura”

En una entrevista concedida a El Independiente en Rabuni, la capital administrativa de los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, el dirigente del Frente Polisario sostiene que la política exterior española “no ha cambiado en décadas” y que el reciente respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí representa “el punto máximo” de ese alineamiento.

| etiquetas: mohamed uleida , frente polisario , república árabe saharaui
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8 comentarios
13 1 0 K 142 politica
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Apoyar al pueblo saharaui implica enfadar a Marruecos, y nadie quiere meterse en esos fregaos.
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Io76 #5 Io76
#1 Marruecos no es más que otra monarquía títere de degenerados puesta y armada por los yankis. Democracias ejemplares lo llaman ellos.
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josde #2 josde
Y pone de ejemplo a Felipe González, de líder que los apoyo,visito y luego los dio de lado.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El poder de Pegasus
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azathothruna #4 azathothruna
Los sarahui deberian buscar ayuda de China o de alguien fuera del bloque colonizador.
De Rusia no, porque hacen cagadas especiales
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ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#4 ¿No les han mandado alguna de sus flotas de pesca para arrasar los caladeros?
No esperes más
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Priorat #6 Priorat
Es que si. Es que cuando se llega al gobierno hay que apoyar al pueblo español.

Y apoyarlos a ellos es putear mucho a muchos españoles, principalmente Ceuta, Melilla y también Canarias.

Y está situación ya va camino de los 50 años, así que lo suyo ya es un tema del pasado. Así que podemos darnos golpes en el pecho, pero las cosas son así.
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ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Ha tardado en darse cuenta el pobre
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menéame