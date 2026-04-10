Mohamed Uleida, líder militar del Polisario: “Los políticos españoles apoyan al pueblo saharaui, pero cuando llegan al Gobierno cambian su postura”

En una entrevista concedida a El Independiente en Rabuni, la capital administrativa de los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, el dirigente del Frente Polisario sostiene que la política exterior española “no ha cambiado en décadas” y que el reciente respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan de autonomía marroquí representa “el punto máximo” de ese alineamiento.