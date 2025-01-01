Un modelo de IA simula 1.000 años del clima actual en un solo día

En un estudio publicado en AGU Advances, investigadores de la Universidad de Washington utilizaron IA para simular el clima actual de la Tierra y su variabilidad interanual durante hasta 1.000 años. El modelo se ejecuta en un solo procesador y genera un pronóstico en tan solo 12 horas. En una supercomputadora de última generación, la misma simulación tardaría aproximadamente 90 días. Dale Durran fue uno de los primeros en introducir la IA en el pronóstico meteorológico hace más de cinco años.