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Mochilero escocés podría ir a prisión en Tailandia por un 'error' con su celular que lo tiene varado en Bangkok

Rory McColl permanece en Bangkok sin poder salir del país mientras avanza un caso por presunto robo que, según su versión, fue un error.

| etiquetas: mochilero , tailandia
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Gry #1 Gry
TLDR: El "error" es que cogió un móvil que no era suyo y le detuvieron por robo.
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menéame