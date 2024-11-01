Miyazaki y 'Mr. Bug' [En inglés]

En los años 70, Hayao Miyazaki se sintió frustrado. Fue mucho antes de El viaje de Chihiro , antes de que se convirtiera en un nombre conocido. Por aquel entonces, trabajaba arduamente en series de animación como Heidi, la niña de los Alpes (1974), dirigida por su amigo Isao Takahata. Miyazaki era un creativo nato, pero había terminado como artista de plantilla, ejecutando la visión de otro. Y esa visión chocaba cada vez más con sus propios intereses.
| etiquetas: hayao miyazaki , lupin , animación