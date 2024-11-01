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El 'mito del pequeño casero corriente' es solo eso, una leyenda que ahora desmonta un estudio de Consumo y el CSIC

El 'mito del pequeño casero corriente' es solo eso, una leyenda que ahora desmonta un estudio de Consumo y el CSIC

Menos de cuatro de cada diez viviendas en alquiler habitual pertenecen a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada. La mayor parte del mercado el alquiler está en manos de multiarrendadores.

| etiquetas: mito , pequeño , casero , alquiler , vivienda , consumo , csic
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24 comentarios
32 6 5 K 280 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 kreator
Entonces, más del 60% del mercado de alquiler es de fondos de inversión y empresas multipropietarias...
A ver, que salgan esos del libremercado a decirme que el mercado se regula "solo".
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Wachoski #8 Wachoski *
#1 entiendo que ese 60% incluye tanto propietarios particulares con muchas viviendas... el mercado inmobiliario por definición no se puede regular solo. Es un bien de primera necesidad y las reglas se vician.

No tiene ningún sentido mantener esto, no hay argumento alguno,... Ya no por derecho, sino que esta situación destruye el consumo y por tanto el resto de sectores.

Pero es perfecto para el chanchulleo de unos cuantos.
2 K 24
sotillo #10 sotillo
#1 Esos son peores, son los que creen que algún día serán como los ricos y que si no lo son ya es por culpa del comunismo
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DocendoDiscimus #13 DocendoDiscimus
#1 A ver, al César lo que es del César: el mercado regularse, se regula solo, eso es indiscutible. Otra cosa es que cuando el mercado se regula solo lo haga en beneficio de la sociedad. Eso sí que no pasa: el mercado autoregulándose es la peor herramienta de distribución que existe, tiende al monopolio y al encarecimiento. Y eso es lo que quieren los liberales, claro está. Pero decir: queremos acumular la riqueza en manos de unos pocos por eso pedimos la desregulación del mercado, queda feo. Así que piden "mercado libre", que suena mejor, y si les aprietas un poco mienten y empiezan a inventarse hechos que contradicen la experiencia real.
1 K 22
maria1988 #23 maria1988
#13 Exacto, es de primero de economía: el libre mercado tiende a una distribución Pareto - eficiente, y una distribución en la que un individuo es dueño de todo cumple este criterio.
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Harkon #16 Harkon
#1 #0 Vamos que Podemos tenía razón y hay que regular el precio del alquiler e inflar a impuestos a los dueños de más de 10 viviendas.
3 K 45
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#16 Pudrimos es historia. Afortunadamente.
1 K -4
#7 Pitchford
Pues esta noticia parece que contradice otras previas que recuerdo en las que casi todos los pisos eran de arrendadores con una sola vivienda aalquilada. Igual me falla la memoria..
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UnoYDos #19 UnoYDos *
#7 Ya me imagino cuales son las previas de las hablas. De esos "estudios" que se hacen sobre un unico portal tipo idealista. Ahí solo tienes los datos de una pequeña parte de lo que se desea alquilar o vender. Y no tienes nada de lo que ya esta alquilado. Estudios hechos por partes interesadas ademas. Mas sesgados no pueden estar.
1 K 26
maria1988 #22 maria1988 *
#7 Creo que te equivocas. Lo que decían los estudios previos es que la mayoría de los propietarios tiene una sola vivienda y solo el 4% tiene tres o más, pero eso no contradice esta noticia. En primer lugar, porque esos estudios hablan únicamente de personas físicas y este artículo también incluye personas jurídicas. Además, ese 4% que tiene tres o más viviendas puede tener de media muchísimas.
1 K 29
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Sobran muchos Wyoming
1 K 24
Am_Shaegar #11 Am_Shaegar
#5 Sobran muchas Ana Rosas.
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#4 jaramero
Esos quintos interiores sin ascensor que compraban los jóvenes con su primer sueldo ahora no los puede ni comprar un ingeniero de 30 años porque a ver cómo se ahorran 100.000 euros con los salarios actualez
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strike5000 #6 strike5000 *
Edito. #0 creo que es dupe. www.meneame.net/story/61-viviendas-alquiler-estan-manos-multiarrendado

Y añado que casi (39 %, es decir, prácticamente 4 de cada diez, que no suena tan bien como "menos de 4 de cada diez") me parece un porcentaje bastante alto. Está muy cerca de la mitad.
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Wachoski #12 Wachoski
te están explicando un estudio reciente...

Tienes otro estudio que afirme que es mentira?
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Noeschachi #20 Noeschachi
#18 Tu dominio del verbo no deja de asombrarme
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Cuñado #2 Cuñado
Pero muchos que querrían serlo votan a partidos que defienden a los especuladores inmobiliarios creyendo que velan por sus anhelos de convertirse en rentistas, cuando en realidad los alejan mucho más.

El problema, por supuesto, son los okupas y la ley de vivienda.
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Mentira.
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Noeschachi #14 Noeschachi
#3 Gracias, me has convencido.
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Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#14 os creéis lo que os echen.
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#15 sliana
Menos de 4 de cada 10. Cuanto? 1? 2? 3? 3.5?
Son matemáticas, si sale 3.5 de 10 se dice 35 de 100. Menos de... Periodistas de investigación. En vez de decir que son pocos, no existen. Barra libre de violencia contra tu casero, que si es uno de esos, cosas de la vida.
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Wachoski #9 Wachoski
te parece alto ¿respecto a que?

Entiendo que se refiere a la idea de que la mayoría de caseros son propietarios de 1 o 2 viviendas y esto le supone un sustento para su vida... Diría que lei cosas del estilo hasta no hace mucho, con la clara intención de desviar la atención lejos de los grandes especuladores en España.
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menéame