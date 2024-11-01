El 'mito del pequeño casero corriente' es solo eso, una leyenda que ahora desmonta un estudio de Consumo y el CSIC

Menos de cuatro de cada diez viviendas en alquiler habitual pertenecen a pequeños caseros que tienen una única vivienda alquilada. La mayor parte del mercado el alquiler está en manos de multiarrendadores.
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A ver, que salgan esos del libremercado a decirme que el mercado se regula "solo".
No tiene ningún sentido mantener esto, no hay argumento alguno,... Ya no por derecho, sino que esta situación destruye el consumo y por tanto el resto de sectores.
Pero es perfecto para el chanchulleo de unos cuantos.
Y añado que casi (39 %, es decir, prácticamente 4 de cada diez, que no suena tan bien como "menos de 4 de cada diez") me parece un porcentaje bastante alto. Está muy cerca de la mitad.
www.meneame.net/story/61-viviendas-alquiler-estan-manos-multiarrendado
Tienes otro estudio que afirme que es mentira?
El problema, por supuesto, son los okupas y la ley de vivienda.
Son matemáticas, si sale 3.5 de 10 se dice 35 de 100. Menos de... Periodistas de investigación. En vez de decir que son pocos, no existen. Barra libre de violencia contra tu casero, que si es uno de esos, cosas de la vida.
Entiendo que se refiere a la idea de que la mayoría de caseros son propietarios de 1 o 2 viviendas y esto le supone un sustento para su vida... Diría que lei cosas del estilo hasta no hace mucho, con la clara intención de desviar la atención lejos de los grandes especuladores en España.