La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La primera macroencuesta de maltrato infantil revela que el 50% de los afectados no recibió ningún apoyo y menos del 10% denunció. Cerca de la mitad de españoles que hoy tienen entre 18 y 30 años asegura que sufrió violencia cuando eran niños o adolescentes. En concreto, el 48,1% ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sobrevivido a la violencia sexual. Son los datos de la primera macroencuesta 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia'.

comentarios
albertiño12
Es curioso, porque la mayoría de la sociedad piensa que a la juventud de hoy se les deja hacer todo lo que quieren y que lo que les hace falta es más "mano dura" o el tan socorrido "una ostia a tiempo".

Incluso en un sitio como menéame está muy extendida esta idea de que dar "un cachete" no es violencia. Nunca he recibido más negativos que cuando he defendido que cualquier tipo de violencia física o psicológica es eso: VIOLENCIA.

A ver cuándo empezamos a llamar a las cosas por su nombre.
Fumanchu
#1 Tienes razón y la violencia es inherente al ser humano, en cualquier relación de poder la violencia ejerce un papel protagonista, pero es el elefante en la habitación.
Bretenaldo
#1 habrá que analizar la encuesta, sin duda. Aunque tal prevalencia de la violencia en la juventud en una sociedad no especialmente violenta como la española sugiere o que el mundo es violento en sí mismo o que el umbral de la encuesta está bastante bajo. ¿De qué tipo de violencias estamos hablando?
burgerconqueso
#3 la encuesta me genera dudas, y no porque no crea que es una encuesta seria o porque no me crea las cifras (que me las creo, y tal vez sean aun mas elevadas).
Lo que veo complicado en este tema es que para algunos una accion es violencia y para otra gente, como bien apunta #1 , es "solo" un cachete. Seria interesante saber si la encuesta al preguntar lo ha tenido en cuenta.
Por ejemplo, preguntar si alguna vez les han dado un cachete/bofetada no es lo mismo (segun algunos) que preguntar si han recibido violencia fisica.
Guanarteme
#1 Añadiría además que todos esos que defienden el desproósito de "la ostia a tiempo" se olvidan de toda esa generación de delincuentes drogadictos que asolaron las calles en los ochenta y que fueron criados a correazo limpio y con mili.
Gadfly
Define violencia
Quienmesalvara
#5 Violencia es cualquier cosa en la sociedad actual. Si te llamaron "capullo" hace 30 años ahora sería violencia. Vivimos en una sociedad enferma de imbecilidad.
Gadfly
#7 eso me temía
