La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La primera macroencuesta de maltrato infantil revela que el 50% de los afectados no recibió ningún apoyo y menos del 10% denunció. Cerca de la mitad de españoles que hoy tienen entre 18 y 30 años asegura que sufrió violencia cuando eran niños o adolescentes. En concreto, el 48,1% ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sobrevivido a la violencia sexual. Son los datos de la primera macroencuesta 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia'.