La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La primera macroencuesta de maltrato infantil revela que el 50% de los afectados no recibió ningún apoyo y menos del 10% denunció. Cerca de la mitad de españoles que hoy tienen entre 18 y 30 años asegura que sufrió violencia cuando eran niños o adolescentes. En concreto, el 48,1% ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sobrevivido a la violencia sexual. Son los datos de la primera macroencuesta 'Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia'.
| etiquetas: infancia , juventud , adolescencia , menores , violencia , maltratro
Incluso en un sitio como menéame está muy extendida esta idea de que dar "un cachete" no es violencia. Nunca he recibido más negativos que cuando he defendido que cualquier tipo de violencia física o psicológica es eso: VIOLENCIA.
A ver cuándo empezamos a llamar a las cosas por su nombre.
Lo que veo complicado en este tema es que para algunos una accion es violencia y para otra gente, como bien apunta #1 , es "solo" un cachete. Seria interesante saber si la encuesta al preguntar lo ha tenido en cuenta.
Por ejemplo, preguntar si alguna vez les han dado un cachete/bofetada no es lo mismo (segun algunos) que preguntar si han recibido violencia fisica.