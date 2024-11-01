La mitad de los españoles culpa a la inmigración del aumento del coste de la vida, según Ipsos

El 53% de los españoles se declara infeliz con su situación financiera. Uno de cada dos españoles señala ya a la inmigración como una de las causas del aumento del coste de la vida, en un contexto en el que la inflación ha dejado de ocupar el centro del debate público, pero sigue muy presente en la preocupación ciudadana, según el estudio "Coste de la vida 2025" de Ipsos. Mientras la economía global continúa como principal responsable señalada del alza de los precios, con un 76%, la inmigración irrumpe en el debate y es mencionada por el 49%...