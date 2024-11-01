edición general
La mitad de los españoles culpa a la inmigración del aumento del coste de la vida, según Ipsos

El 53% de los españoles se declara infeliz con su situación financiera. Uno de cada dos españoles señala ya a la inmigración como una de las causas del aumento del coste de la vida, en un contexto en el que la inflación ha dejado de ocupar el centro del debate público, pero sigue muy presente en la preocupación ciudadana, según el estudio "Coste de la vida 2025" de Ipsos. Mientras la economía global continúa como principal responsable señalada del alza de los precios, con un 76%, la inmigración irrumpe en el debate y es mencionada por el 49%...

| etiquetas: inmigración , españa , coste de vida , inflación
Chinchorro #2 Chinchorro *
Un 53% de pobres culpan a otros pobres de que son pobres.
Los ricos, mientras tanto, meándose en sus caras.
josete15 #19 josete15
#2 hay que ser muy mendrugo. Seguro que si preguntan en Murcia que somos punteros en coeficiente intelectual, superamos por mucho ese 53%.
elparches #1 elparches
Es sorprendente como las élites durante años siguen consiguiendo que sigamos echándonos mierda sobre nosotros mismos... tremendo...
Sr.No #14 Sr.No
#1 a ver cómo si no iban unos poquitos a conseguir imponer medidas que le van mal o peor a la mayoría si no es con mentiras y acaparando medios de comunicación.
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Aquí mismo se ha señalado muchas veces que venezolanos ricos estén acaparando vivienda en Madrid, o la "colonización" de la costa mediterránea por parte de ciudadanos del norte de Europa. Y de como todo esto influye en los precios de la vivienda.
janatxan #4 janatxan
La mitad de los españoles votaría opciones políticas cuyos programas y mentalidades atentan contra sus derechos y calidad de vida, la mitad de los españoles son gilipollas.
#8 vituwaf
#4 Es un 75%.
janatxan #11 janatxan
#8 y más, pero hay que ser prudente para evitar a los capitanes españita que están a la que salta y el karma no es infinito xD
#15 vituwaf
#11 No creo que más. El 25% de la gente tiene alguna capacidad de razonar o de hacer cosas. Pero son demasiado pocos para ser relevantes a la hora de votar.
#6 vituwaf
Sí, bueno, tiene algo de sentido que a mayor demanda suban los precios.

Pero en el resto de Europa no se admite inmigrantes y lo de la vivienda está totalmente imposible.
devilinside #3 devilinside
Pues tienen razón, al menos por lo que respecta a los venezolanos y el barrio de Salamanca en Madrid
elparches #5 elparches
#3 No creo que se refieran a ese tipo de "inmigrantes". Este discurso viene influenciado desde EEUU, donde Trump y sus secuaces culpan a la inmigración del encarecimiento del nivel de vida mientras dan goldens visas a millonarios inmigrantes para establecerse en Estados Unidos...
devilinside #16 devilinside
#5 Lo sé, por eso el comentario.
Olepoint #10 Olepoint
La mitad de los españoles son putos retrasados mentales facilmente manipulables que no han leído un libro de historia en su vida, y no, no es un insulto, es una definición.
Sr.No #13 Sr.No *
Si te refieres a europeos y gringos que vienen con sueldos de puta madre y acumulan pisos, todavía podría colar.
meroespectador #17 meroespectador
#13 Y fondos de inversión americanos que ya son los primeros arrendadores de Madrid:

archive.is/AH8cr

Luego tienes el campo que solo contrata marroquíes, rumanos, búlgaros o africanos en general.
En la hostelería los suramericanos dominan masivamente las contrataciones, en menor medida filipinos también.
Ya a nivel tecnología, tienes venezolanos y argentinos.

Vamos que los empresarios de pulserita con bandera de España son los primeros deseosos en contratar inmigrantes, porque piden poco, pero luego quejarse mucho.
#12 vGeeSiz
Yo no diría que son responsables del incremento del costo de la vida. Quizás si sean responsables de sueldos bajos, pero en todo caso, el responsable último es quien deja que entren a sabiendas que es negativo para el resto de los ciudadanos, ellos solo vienen a vivir una vida mejor
#18 k3ym4n
Un 53% de los españoles se quejan de los extranjeros suben el precio de la vivienda. En parte es cierto y son blancos y viven al norte de los Pirineos. O los fondos buitres extranjeros también de blancos de USA o Alemanes o de otras partes del norte . También los ricos Venezolanos o demotras zonas de hispano-america. Es un colonialismo económico.
