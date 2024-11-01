Un misterioso dron trimarán avistado en un astillero chino

Una imagen poco común en los astilleros chinos, un nuevo buque con casco de trimarán parece combinar características de buques de superficie y submarinos. Las imágenes satelitales sugieren que podría no tener tripulación y estar diseñado para operaciones de alta velocidad. Aunque se desconoce su propósito, el proyecto refleja el ritmo acelerado y la creciente sofisticación de la innovación naval china.
| etiquetas: china , dron , trimarán
Y en guerra naval, tienen que alcanza lo antes posible tanto los portaaviones como las bases americanas. Lo tienen fácil… » ver todo el comentario
La gran debilidad gringa es que no saben procesar perdidas.
En vietnam murieron millones, tanto civiles como militares.
Pero por poco mas de 50k, los gringos lloran como bebitos.
Lo mismo en afganistan e irak
Lógicamente, igual que los EEUU, la tecnología de vanguardia se la reservan en exclusiva para ellos.