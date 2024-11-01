edición general
2 meneos
185 clics

Un misterioso dron trimarán avistado en un astillero chino

Una imagen poco común en los astilleros chinos, un nuevo buque con casco de trimarán parece combinar características de buques de superficie y submarinos. Las imágenes satelitales sugieren que podría no tener tripulación y estar diseñado para operaciones de alta velocidad. Aunque se desconoce su propósito, el proyecto refleja el ritmo acelerado y la creciente sofisticación de la innovación naval china.

| etiquetas: china , dron , trimarán
1 1 0 K 25 DEFENSA
6 comentarios
1 1 0 K 25 DEFENSA
ChatGPT #4 ChatGPT
todos los buques de superficie pueden convertirse en submarinos....
0 K 11
Connect #1 Connect
A China le falta y faltará experiencia en campo real. Así que en caso de guerra contra Estados Unidos se lo jugará todo a tratar de alcanzar tierra enemiga a sabiendas que un solo misil en pleno centro de Manhattan haría caer las bolsas y la economía americana y pondría a la ciudadanía en contra ya que no están para nada acostumbrados a tener miedo por un ataque aéreo.

Y en guerra naval, tienen que alcanza lo antes posible tanto los portaaviones como las bases americanas. Lo tienen fácil…   » ver todo el comentario
0 K 9
Gry #2 Gry
#1 No hacen falta misiles, con hacer explotar todos los teléfonos móviles fabricados en China que hay en los EEUU llega para darles un buen susto.
0 K 17
azathothruna #3 azathothruna
#1 Cierto.
La gran debilidad gringa es que no saben procesar perdidas.
En vietnam murieron millones, tanto civiles como militares.
Pero por poco mas de 50k, los gringos lloran como bebitos.
Lo mismo en afganistan e irak
0 K 17
#6 solojavi
Podrían estar planeando una guerra, pero no lo creo. Más bien están desarrollando equipamiento militar de primera clase para poder vender la tecnología clásica y antigua a todo el que esté dispuesto a pagar por ella.
Lógicamente, igual que los EEUU, la tecnología de vanguardia se la reservan en exclusiva para ellos.
0 K 8
#5 Donlixo
Esta me la sé: es para invadir Taiwan...
0 K 7

menéame