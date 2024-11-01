Un misterioso dron trimarán avistado en un astillero chino

Una imagen poco común en los astilleros chinos, un nuevo buque con casco de trimarán parece combinar características de buques de superficie y submarinos. Las imágenes satelitales sugieren que podría no tener tripulación y estar diseñado para operaciones de alta velocidad. Aunque se desconoce su propósito, el proyecto refleja el ritmo acelerado y la creciente sofisticación de la innovación naval china.