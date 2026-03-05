edición general
Las "misteriosas" palabras que la ministra Robles dijo al embajador de EEUU: "Yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…

Las "misteriosas" palabras que la ministra Robles dijo al embajador de EEUU: "Yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…

El encuentro entre la ministra de Defensa y el embajador se produjo 24 horas después de que Donald Trump afirmara que no quería "saber" nada de España y amenazara con una ruptura comercial con el país.

#4 tierramar *
Robles es una ministra de derechas, podría ser ministra igualmente con el PP y VOX. PSOE ha escogido ministros de derechas innumerables veces, para hacer políticas de derechas: Calviño, ...
duende #2 duende
P$OE en estado puro, duros en público, sumisos en privado.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Algunos:

Cuando Israel bombardea hospitales: A ver, es que es muy complicado ...
Cuando España manda una fragata a una misión defensiva: O BLANCO O NEGRO, ENVIAR UNA FRAGATA A DEFENDER ES APOYAR LA GUERRA
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#12 ¿Entiendes la diferencia entre bombardear civiles y desplegar una fuerza de protección? ¿Esta fragata va a bombardear civiles?

Creo que los que están haciendo el ridículo no somos los que defendemos la postura del gobierno en esta situación ...
Pontecorvo #15 Pontecorvo *
#13 Vamos, lo mismito que hizo Aznar en Irak: operaciones de apoyo “y defensa”.

Échale un vistazo a FlightRadar24 y verás que la ministra no miente en absoluto cuando afirma que está con Trump.
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#15 Lo que dices no es cierto. Aznar envió tropas a Irak, vamos, desplegadas en suelo iraquí. Que se sepa España no tiene ninguna intención de participar de ninguna manera en los ataques a Irán.
Pontecorvo #18 Pontecorvo
#16 No envió tropas ni participó en las operaciones de combate durante la invasión propiamente dicha. Las fuerzas que invadieron activamente fueron principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia.

Las tropas españolas llegaron después, ya en la fase de ocupación, apoyo y estabilización.
Un_señor_de_Cuenca #19 Un_señor_de_Cuenca
#18 Entiendo que no me estás vacilando. Me pareces una persona inteligente y creo que es muy clara la diferencia entre estas dos circunstancias:
- Hay una invasión ilegal de un país (Irak) y el presidente del Gobierno dice que va a enviar tropas allí, sea por la cuestión que sea, aunque fuera a repartir piruletas. De manera acordada y como aliado de EE.UU. y Reino Unido, el famoso trío de las Azores y todo lo que ya conocemos, es decir, participación activa en una acción bélica que se saltó…   » ver todo el comentario
Chinchorro #6 Chinchorro
"Según Alsina ha explicado en su monólogo, parece que dice "yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…", pero Alsina dice que es una frase que se oye mal y no se sabe el contexto en el que la dijo, aunque ya hay voces que en "privado aseguran que Margarita va por libre o es un gobierno en sí misma."

Osea, que ni puta idea de lo que dice ni de en qué contexto lo dice ni porqué lo dice.
Pontecorvo #5 Pontecorvo *
Robles ha enviado además la fragata más avanzada. Impresionante el ridículo de los que apoyaron a este gobierno.

www.elespanol.com/observatorio-defensa/20260305/fragata-cristobal-colo
CheliO_oS #9 CheliO_oS
#5 Chipre es parte de la UE.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#5 ¿Qué tiene de ridículo enviar una fragata a Chipre? :-|
Pontecorvo #12 Pontecorvo
#11 Enviar una fragata que puede lanzar misiles a la guerra es un sí a la guerra.

Eso por no mencionar que en Rota están aterrizando y despegando los aviones militares de EEUU con total y absoluta normalidad.
DDJ #8 DDJ *
No tengo ni puta idea de lo que le dijo la ministra, pero esa frase sin contexto no vale una mierda. Truñazo gordo de no noticia.
Igual iba de bienqueda y le dijo "yo estoy con Trump en que Irán es peligroso pero esto es lo que hay"
Igual estaban hablando de la película de Melania Trump, y le decía que ella estaba con Trump y pensaba que es la mejor película mundial de todos los tiempos pero que es que aquí no la entiende nadie..
Igual... moñiga gorda
A.more #10 A.more
#8 esa es la consigna hoy en las televisiones patrias. La gusana grifo, la cuatro, la sexta con disimulo. Los "Patri o tas"
Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
Los pobres usuarios de menéame que se dejan el culo defendiendo al Nº 1 ... PSOED again
#1 Meinhard
Robles siempre ha caído bien a la derecha,por algo será...
ipanies #3 ipanies
#1 La derecha de momento aún no sabe que postura tomar en esta situación, han colapsado en su propia inutilidad. Robles es una "fontanería" sin ideología clara.
oceanon3d #17 oceanon3d *
#1 Ella puede en lo personal estar con quien le de la gana, a esta pájara la conocemos bien, pero lo que importa es como se posicione como ministra y esa posición la marca el presidente en el consejo de ministros.

El tema es claro; no colaborar con las bases en España en esta guerra ilegal.

Punto.
