Las "misteriosas" palabras que la ministra Robles dijo al embajador de EEUU: "Yo estoy con Trump lo que pasa es que aquí…

El encuentro entre la ministra de Defensa y el embajador se produjo 24 horas después de que Donald Trump afirmara que no quería "saber" nada de España y amenazara con una ruptura comercial con el país.
| etiquetas: no a la guerra , yo estoy con trump
Cuando Israel bombardea hospitales: A ver, es que es muy complicado ...
Cuando España manda una fragata a una misión defensiva: O BLANCO O NEGRO, ENVIAR UNA FRAGATA A DEFENDER ES APOYAR LA GUERRA
Creo que los que están haciendo el ridículo no somos los que defendemos la postura del gobierno en esta situación ...
Échale un vistazo a FlightRadar24 y verás que la ministra no miente en absoluto cuando afirma que está con Trump.
Las tropas españolas llegaron después, ya en la fase de ocupación, apoyo y estabilización.
- Hay una invasión ilegal de un país (Irak) y el presidente del Gobierno dice que va a enviar tropas allí, sea por la cuestión que sea, aunque fuera a repartir piruletas. De manera acordada y como aliado de EE.UU. y Reino Unido, el famoso trío de las Azores y todo lo que ya conocemos, es decir, participación activa en una acción bélica que se saltó… » ver todo el comentario
Osea, que ni puta idea de lo que dice ni de en qué contexto lo dice ni porqué lo dice.
www.elespanol.com/observatorio-defensa/20260305/fragata-cristobal-colo
Eso por no mencionar que en Rota están aterrizando y despegando los aviones militares de EEUU con total y absoluta normalidad.
Igual iba de bienqueda y le dijo "yo estoy con Trump en que Irán es peligroso pero esto es lo que hay"
Igual estaban hablando de la película de Melania Trump, y le decía que ella estaba con Trump y pensaba que es la mejor película mundial de todos los tiempos pero que es que aquí no la entiende nadie..
Igual... moñiga gorda
El tema es claro; no colaborar con las bases en España en esta guerra ilegal.
Punto.