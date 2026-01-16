El misterio del “suicidio” del diplomático ruso en Chipre se profundiza en medio de supuestos vínculos de espionaje (ING)

Anton Panov, Alexei Panov en algunos informes, fue encontrado muerto dentro del complejo de la embajada rusa en Chipre. A las autoridades se les negó el acceso al edificio de la embajada y se le entregó el cuerpo horas después en el patio. Panov fue entrenado como criptógrafo y mantuvo conexión telefónica con el ministro Lavrov. The Guardian dice que era un espía de GRU y que posiblemente tenía la intención de desertar. Falleció a las 24 horas de la desaparición de Vladislav Baumgertner. Relacionada: menea.me/2gnvo