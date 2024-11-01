edición general
4 meneos
26 clics
‘Miso’, un ingrediente esencial de la gastronomía japonesa

‘Miso’, un ingrediente esencial de la gastronomía japonesa

El miso es uno de los condimentos fermentados más representativos de Japón. En cada región existen diferentes variedades y vale la pena probarlas todas.

| etiquetas: miso , japón , condimento fermentado
3 1 0 K 63 Gastronomia
1 comentarios
3 1 0 K 63 Gastronomia
pitercio #1 pitercio
Se les pudrió el rancho y al final pudieron aprovecharlo.
0 K 18

menéame