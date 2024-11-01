edición general
La misión secreta que fabrica comida a partir del aire

La misión secreta que fabrica comida a partir del aire

La Agencia Espacial Europea está probando una tecnología capaz de generar proteínas sin tierra, sin agua y sin luz solar. En un laboratorio orbital, bacterias transformarán gases en alimento.

#3 concentrado
Acaban de "inventar" la fotosíntesis
gordolaya #4 gordolaya
#3 Hombre justamente para la fotosíntesis hace falta tierra, agua y luz solar, justo lo que dice la noticia que no se necesita con esta técnica, así que yo diría que es precisamente lo contrario, ¿no?
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
¡LOS BUÑUELOS!!! ¡Qué cojones! No, no, no, no… ¡No os dejéis engañar! ¡No renunciéis! ¡Que es España!  media
Sawyer76 #2 Sawyer76
Es interesante, pero si es secreta no se por qué se lo han contado a los de Gizmodo. :roll:
