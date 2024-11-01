·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7072
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4749
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4068
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
4731
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
5027
clics
Momentos increíbles de animales cagando
más votadas
470
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
402
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
519
La cámara pilla a Javier Arenas (PP) vapeando dentro del Senado justo detrás de la ministra de Sanidad
529
El gerente del PP valenciano ataca a una víctima de la dana: "Qué poco queda para verte a sueldo del PSOE"
747
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
26
clics
La misión secreta que fabrica comida a partir del aire
La Agencia Espacial Europea está probando una tecnología capaz de generar proteínas sin tierra, sin agua y sin luz solar. En un laboratorio orbital, bacterias transformarán gases en alimento.
|
etiquetas
:
comida
,
espacio
,
fabricas chon
7
2
0
K
115
mnm
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
115
mnm
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
concentrado
Acaban de "inventar" la fotosíntesis
0
K
20
#4
gordolaya
#3
Hombre justamente para la fotosíntesis hace falta tierra, agua y luz solar, justo lo que dice la noticia que no se necesita con esta técnica, así que yo diría que es precisamente lo contrario, ¿no?
0
K
9
#1
Pacofrutos
*
¡LOS BUÑUELOS!!!
¡Qué cojones! No, no, no, no… ¡No os dejéis engañar! ¡No renunciéis! ¡Que es España!
0
K
15
#2
Sawyer76
Es interesante, pero si es secreta no se por qué se lo han contado a los de Gizmodo.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente