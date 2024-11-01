La misión DART de la NASA cambió la órbita del asteroide Dídimo alrededor del Sol además de la de Dimorfo alrededor de Dídimo

El 26 de septiembre de 2022 la sonda DART de la NASA se estrellaba a propósito contra el asteroide Dimorfo. Dimorfo orbita alrededor de Dídimo, otro asteroide más grande, con el que forma un sistema binario. La idea era ver si pegarle un piñazo a un asteroide sirve para modificar su órbita. Pero ahora sabemos que DART no sólo cambió la órbita Dimorfo alrededor de Dídimo sino que también cambió la de Dídimo alrededor del Sol. Esto es debido a que el impacto de DART provocó la expulsión de un montón de material de Dimorfo,…