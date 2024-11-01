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La misión DART de la NASA cambió la órbita del asteroide Dídimo alrededor del Sol además de la de Dimorfo alrededor de Dídimo

La misión DART de la NASA cambió la órbita del asteroide Dídimo alrededor del Sol además de la de Dimorfo alrededor de Dídimo

El 26 de septiembre de 2022 la sonda DART de la NASA se estrellaba a propósito contra el asteroide Dimorfo. Dimorfo orbita alrededor de Dídimo, otro asteroide más grande, con el que forma un sistema binario. La idea era ver si pegarle un piñazo a un asteroide sirve para modificar su órbita. Pero ahora sabemos que DART no sólo cambió la órbita Dimorfo alrededor de Dídimo sino que también cambió la de Dídimo alrededor del Sol. Esto es debido a que el impacto de DART provocó la expulsión de un montón de material de Dimorfo,…

| etiquetas: astronaútica , astronomía , asteroides , astrolopiteco
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5 comentarios
7 2 0 K 118 ciencia
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Esperemos que no impacten ahora en ningún planeta y vengan después a pedirnos daños y perjuicios.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
"En cualquier caso el impacto de DART en la órbita de Dídimo y Dimorfo no va a hacer que choquen nunca contra la Tierra –ya sería mala leche– porque fueron escogidos precisamente como objetivo para DART porque por mucho que cambiáramos sus órbitas nunca se cruzarían con la de nuestro planeta."

Creo que hacer esa afirmacion es muy osada. Puede que este lejos y no se cruce con la Tierra...pero puede terminar cruzandose con, digamos, Jupiter cambiando su orbita y volver camino de la Tierra en millones de años.
O que cambie de trayectoria y colisione con otro asteroide y lo mande a la Tierra.
O...

Mientras este "volando" existe la probabilidad de que impacte con la Tierra (aunque la probabilidad sea infima).
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Nitanmal #4 Nitanmal
#2 Lo primero es que ese pedrusco Júpiter ni lo notaría, pero entiendo que quieres decir que se podría dar una reacción en cadena que finalmente afectaría a la Tierra. Pero aún así la probabilidad sería tan ínfima que se puede decir que nunca pasará.
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Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 No coño, el que cambiaria de trayectoria nuevamente seria el asteroide, no Jupiter {0x1f602} {0x1f602}
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cocolisto #3 cocolisto
Terminarán apagando el sol.Todo sea por acabar con las energías alternativas.
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menéame