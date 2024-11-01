·
La miseria ignorada: un sueldo y un trabajo ya no evitan ser pobre
Cada vez más hogares no pueden afrontar los gastos esenciales pese a tener un salario. Son casi 6,8 millones de españoles los que viven en esta exclusión social.
pobreza
crisis
#3
Meneanauta
La estrategia de la derecha para mitigar esta situación es boicotear las subidas de sueldos. Tenemos un lindo porvenir
2
K
41
#7
panda23
#3
y la de la izquierda cual es? Porque ya llevamos cerca de 8 años y la gente cada día es más pobre.
0
K
5
#8
Antipalancas21
La SinRazon y sus bulos falsedades y mentiras.
0
K
20
#2
Connect
La Razon dice entonces que
Ejpaña
va mal? ¿Que hay que votar al PP para que nos saque de la miseria?
0
K
17
#9
Borgiano
El cobete
0
K
8
#4
cunaxa
El tema es serio. ¿ No hay un medio de comunicación de calidad desde el que hacer estos envíos ? La Razón da grima.
0
K
8
#5
Klamp
#4
he visto estos artículos en el país el diario abc y hasta en el mundo, no es broma, cada uno más o menos alarmista pero todos ven una realidad que por otro lado, es imposible de no ver. O eres millonario o estas jodido en esta carrera en la que hasta el bien más vital puede convertirse en un asset del que vivir.
1
K
17
#6
MiguelDeUnamano
#5
Medios cuya línea editorial es defender el actual sistema y a los partidos que lo mantienen, atacando con bulos o manipulaciones a cualquier otro partido que quiera realizar el más mínimo cambio.
0
K
15
#1
Kikiru
Pues para seguir siendo pobre mejor no trabajar y no tener salario. Lo ideal es pedir una RGI y el resto de ayudas y vas a vivir mejor.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
