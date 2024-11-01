edición general
12 meneos
22 clics
La miseria ignorada: un sueldo y un trabajo ya no evitan ser pobre

La miseria ignorada: un sueldo y un trabajo ya no evitan ser pobre

Cada vez más hogares no pueden afrontar los gastos esenciales pese a tener un salario. Son casi 6,8 millones de españoles los que viven en esta exclusión social.

| etiquetas: pobreza , crisis
10 2 2 K 111 actualidad
9 comentarios
10 2 2 K 111 actualidad
Meneanauta #3 Meneanauta
La estrategia de la derecha para mitigar esta situación es boicotear las subidas de sueldos. Tenemos un lindo porvenir
2 K 41
panda23 #7 panda23
#3 y la de la izquierda cual es? Porque ya llevamos cerca de 8 años y la gente cada día es más pobre.
0 K 5
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
La SinRazon y sus bulos falsedades y mentiras.
0 K 20
Connect #2 Connect
La Razon dice entonces que Ejpaña va mal? ¿Que hay que votar al PP para que nos saque de la miseria?
0 K 17
#9 Borgiano
El cobete
0 K 8
#4 cunaxa
El tema es serio. ¿ No hay un medio de comunicación de calidad desde el que hacer estos envíos ? La Razón da grima.
0 K 8
#5 Klamp
#4 he visto estos artículos en el país el diario abc y hasta en el mundo, no es broma, cada uno más o menos alarmista pero todos ven una realidad que por otro lado, es imposible de no ver. O eres millonario o estas jodido en esta carrera en la que hasta el bien más vital puede convertirse en un asset del que vivir.
1 K 17
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Medios cuya línea editorial es defender el actual sistema y a los partidos que lo mantienen, atacando con bulos o manipulaciones a cualquier otro partido que quiera realizar el más mínimo cambio.
0 K 15
#1 Kikiru
Pues para seguir siendo pobre mejor no trabajar y no tener salario. Lo ideal es pedir una RGI y el resto de ayudas y vas a vivir mejor.
0 K 6

menéame