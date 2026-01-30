Misbar rastrea nuevos vuelos de reabastecimiento aéreo de EE. UU. a la Base Aérea de Morón [Eng]  

El equipo de Misbar en Al Araby TV monitoreó datos de cuatro nuevos vuelos el jueves 29 de enero de 2026, documentando el movimiento de cuatro aviones estadounidenses de reabastecimiento en vuelo del tipo KC-46A Pegasus en una ruta hacia el este a través del Atlántico Norte. Los aviones despegaron del Aeropuerto Internacional de Portsmouth en New Hampshire con destino a la Base Aérea de Morón en España. el sitio web JFeed indicó que los vuelos pueden estar relacionados con la escolta de aviones de guerra electrónica estadounidenses del tipo EA-