edición general
14 meneos
25 clics
A un minuto del desastre: Chat Control convertirá cada móvil en un dispositivo de vigilancia

A un minuto del desastre: Chat Control convertirá cada móvil en un dispositivo de vigilancia  

En este video analizamos la inminente aprobación del Chat Control 2.0, la polémica normativa europea que podría transformar nuestras comunicaciones privadas en un territorio vigilado. Explicamos cómo funcionaría el escaneo automático de mensajes, por qué amenaza el cifrado de extremo a extremo y qué riesgos reales implica para la privacidad de millones de usuarios. También revisamos la división política en la UE, los falsos positivos que podrían arruinar vidas y el peligro de crear una infraestructura permanente de vigilancia masiva.

| etiquetas: chat , control , marc , vidal , desastre , vigilancia
12 2 3 K 96 tecnología
6 comentarios
12 2 3 K 96 tecnología
#1 Tecar
¡Marc Vidal!
No me jodas hombre,
Jodido lo tiene el que haga caso a semejante charlatán.
Una vez tuve la mala suerte de asistir a una de sus charletas, para no repetir.
xD
3 K 25
Torrezzno #2 Torrezzno *
Marc Vidal es un cuñado pero si, a eso vamos.

Para quien quiera informarse de un medio serio:

www.meneame.net/m/actualidad/ue-apresura-aprobar-nueva-ley-combatir-ab
1 K 22
#4 imaginateca
Menos mal que Marc Vidal no acierta ni a cara o cruz, porque vende el fin del mundo cada 3 minutos. Al tipo lo venden como el que pronosticó la burbuja inmobiliaria, cuando lo que hizo fue colgarse de lo que ya había advertido Santiago Niño Becerra. Es un fraude con patas.
0 K 10
Benzo #6 Benzo *
#4 Pero sale con gafas con distintas tonalidades de azul!! :-P
0 K 11
#3 anamabel
Madre mía cómo está China-Rusia-Cubazuela del Norte

Lo peor del comunismo, pero sin comunismo. ¡Gracias Europa!
0 K 7
Donal_Trom #5 Donal_Trom
Alerta subnormal!
Alerta subnormal!
Alerta subnormal!
0 K 7

menéame