A un minuto del desastre: Chat Control convertirá cada móvil en un dispositivo de vigilancia  

En este video analizamos la inminente aprobación del Chat Control 2.0, la polémica normativa europea que podría transformar nuestras comunicaciones privadas en un territorio vigilado. Explicamos cómo funcionaría el escaneo automático de mensajes, por qué amenaza el cifrado de extremo a extremo y qué riesgos reales implica para la privacidad de millones de usuarios. También revisamos la división política en la UE, los falsos positivos que podrían arruinar vidas y el peligro de crear una infraestructura permanente de vigilancia masiva.