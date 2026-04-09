El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, instó hoy a la comunidad internacional a estar preparada para responder ante posibles intentos de Israel de sabotear el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
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Netanyahu, descrito como 'el Hitler de nuestro tiempo', es una figura cuya identidad y antecedentes son bien conocidos.
Se ha emitido una orden de arresto en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel está siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio.
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Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria
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