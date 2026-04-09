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El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía denuncia intentos de Israel de sabotear la tregua regional

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía denuncia intentos de Israel de sabotear la tregua regional

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, instó hoy a la comunidad internacional a estar preparada para responder ante posibles intentos de Israel de sabotear el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , economía , militar , aliados
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5 comentarios
8 2 0 K 123 actualidad
alehopio #3 alehopio
El Ministerio de Asuntos Exteriores turco sobre los últimos insultos de Netanyahu contra Turquía:

Netanyahu, descrito como 'el Hitler de nuestro tiempo', es una figura cuya identidad y antecedentes son bien conocidos.

Se ha emitido una orden de arresto en su contra por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel está siendo juzgado en el Tribunal Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio.

El…   » ver todo el comentario
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Estaría cachondo ver que hace la OTAN y el gilipollas del Kagarrute si Isrrahell ataca a Turquía.
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jonolulu #4 jonolulu
#2 Probablemente Israelí y Trump busquen la manera de reventar la OTAN. Y esta es una
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alehopio #5 alehopio
#4 Es de lo que nos ha avisado los expertos

Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria
www.meneame.net/story/joe-kent-advierte-trump-quiere-salir-otan-poder-
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Priorat #1 Priorat
Yo si fuese Irán no hubiese aceptado una mesa de negociaciones sin Israel.
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menéame