El ministro de Agricultura, Luis Planas, ve el acuerdo UE-Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve el acuerdo UE - Mercosur como una "gran oportunidad". "Es un grave error ver Mercosur como una amenaza, porque es una gran oportunidad, pero también para el sector agroalimentario", ha avanzado Planas "Espero y deseo que se confirme esa mayoría cualificada hoy que permita el llegar a ese acuerdo porque su entrada en vigor es un elemento muy importante", ha recalcado Planas.

| etiquetas: gobierno de españa , luis planas , mercosur , ue
2 comentarios
Andreham #1 Andreham
Sin duda para su bolsillo es una gran oportunidad.
manzitor #2 manzitor
#1 Podría ser, pero hay que mirar el contexto internacional del acuerdo. Las potencias están consolidando posiciones en torno a recursos naturales y materias primas básicas, así que Europa incremente su influencia en américa latina, favorece sobre todo a España. Cosa distinta es el impacto en nuestro sector primario, donde les sale un competidor potente, pero en el que el profesional de verdad, está mejor posicionado. Tiene ventajas y grandes inconvenientes, yo no tengo clara mi posición, pero si no lo hace Europa, lo hará otra potencia.
