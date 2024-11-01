El ministro de Agricultura, Luis Planas, ve el acuerdo UE-Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve el acuerdo UE - Mercosur como una "gran oportunidad". "Es un grave error ver Mercosur como una amenaza, porque es una gran oportunidad, pero también para el sector agroalimentario", ha avanzado Planas "Espero y deseo que se confirme esa mayoría cualificada hoy que permita el llegar a ese acuerdo porque su entrada en vigor es un elemento muy importante", ha recalcado Planas.